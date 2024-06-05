التربية تفتح باب التقديم لإكمال الدراسة الجامعية لملاكاتها التعليمية

وقالت الوزارة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن "الوزارة من خلال المديرية العامة للعلاقات الثقافية فتحت باب التقديم للمعلمين التربويين والمهنيين الذين يرومون الحصول على إجازة دراسية لإكمال دراستهم الجامعية/ البكالوريوس للعام الدراسي 2024_2025، معلنة ضوابط القبول التي حددت إدخال معلومات المتقدم تتم عن طريق مديرية الإجازات الدراسية حصرا".وأضافت الوزارة، ان "آخر موعد لاستلام استمارات الترشيح هو الاول من تموز المقبل نهاية الدوام الرسمي". وكما موضح في الكتب التالية: