"بنكة أرضية" أمام وزير البيئة والحضور يتصببون عرقا في اليوم العالمي للبيئة (فيديو)

ويوضح الفيديو المتداول، وزير البيئة إضافة الى الحاضرين في المؤتمر وهم يتصببون عرقا من الحر، ليضطروا الى استخدام "المهفات" اليدوية للتقليل من حرارة الجو في القاعة.



وسرعان ما انهالت التعليقات الساخرة على الفيديو، ليتساءل أغلب المتفاعلين معه عن الواقع المزري داخل القاعة باعتبارها تفتقر لابسط مقومات الراحة، كما انه يوضح "اخفاق" الوزارة لاستضافة هكذا فعاليات، بحسب المتفاعلين مع المقطع.

الفيديو أدناه: