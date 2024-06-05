إجراءات صارمة واموال طائلة.. العمل تكشف للسومرية عدد المتجاوزين على الحماية الاجتماعية

وقال العقابي في حديث خاص للسومرية نيوز، ان "عدد المتجاوزين على شبكة الحماية الاجتماعية وصل الى 225 ألف متجاوز"، مشيرا الى انه "تم استرداد بحدود 250 مليار دينار عراقي منهم والإجراءات مستمرة".وأضاف ان "هناك إجراءات قانونية صارمة بحق المتجاوزين وتقاطع بيانات داخل الحماية الاجتماعية مع الوزارات المعنية إضافة الى الشريك الأساسي وهو وزارة التخطيط التي لديها بيانات مهمة، فضلا عن دور المواطنين بالتبليغ عن حالات ميسوري الحال لغرض معرفة المتجاوزين وإعطاء الرواتب الى المسحقين الحقيقين".وتابع، ان "القانون سمح للمتجاوزين باسترداد الأموال بالتقسيط على مدار عشر سنوات مع احضار كفيل لضمان استرجاع المبالغ للوزارة"، مبينا انه "تمت المصادقة على تعديل قانون هيئة ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة وبانتظار نشره في جريدة الوقائع الرسمية، وتعمل وزارة العدل والهيئة الخاصة بهذه الشريحة على متابعته".