"خسائر وركود".. رابطة المطاعم توضح حجم الخسائر بعد استهداف وكالات اميركية

وقال رئيس الرابطة انس الصراف في حديث لـ السومرية نيوز، ان "استهدف المطاعم حدث مؤسف جاء بسبب نتائج الحرب على غزة"، مبينا ان "ذلك انعكس سلبيا على جميع المطاعم".

وأضاف ان "هناك خسائر وركود بسبب خشية المواطنين من الذهاب الى المطاعم"، مشيرا الى ان "الخسائر الاقتصادية للمطاعم هي الامن الاقتصادي للوكالات".

وأضاف ان "الوكالات الأجنبية بدأت تتخوف من الدخول للعراق بسبب الوضع الأمني وزيادة أسعار التامين"، لافتا الى ان "سوق المطاعم العراقية شهد انتعاشا كبيرا جدا ولكنه بدأ بالتراجع بسبب الاحداث الأخيرة للمطاعم".

وذكر ان "الشعب العراقي يقف الى جانب الشعب الفلسطيني، لكن الهجوم على المطاعم بسبب حرب غزة غير مبرر"، موضحا ان "كوادر المطاعم من العرب والأجانب بدأوا يشعرون بالخوف، كون الخسائر حصلت في المال وليس في الأرواح".

ودعا الصراف الحكومة الى "التدخل ومنع استهداف المطاعم في العراق"، لافتا الى ان "تكرار الحوادث يسبب خوفا للمستثمرين، وبدأت الوكالات تأخذ حذرها من الدخول الى السوق العراقية".