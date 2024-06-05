"الصمون والخبز واللحم".. تشكيل لجنة في الديوانية لتحديد أسعار المواد الغذائية

وقال البندر في حديث لـ السومرية نيوز، ان "القرار هو تحديد اسعار (الصمون والخبز واللحم)، فضلا عن تشكيل لجنة مشتركة من الاقتصادية والرقابة التجارية والصحية تقوم بزيارات مكثفة للأسواق والمخابز والأفران".وأضاف، انه " تم تحديد الأسعار (8 صمون بـ 1000، ولحم العجل 14000، والغنم 18000)".وفي وقت سابق، إصدار مجلس محافظة الديوانية قرارًا يُحدد من خلاله أسعار (الخبز والصمون) في الأفران.