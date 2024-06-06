بعد اكتشاف إصابات قبل أيام.. توضيح حكومي بشأن انتشار مرض انفلونزا الطيور

وكانت الفرق البيطرية قد اكتشفت قبل أسبوع أول إصابة بالمرض في بحيرة دوكان بمحافظة السليمانية قبل أسبوع تبعتها إصابة أخرى بمنطقة عين الفرس القريبة من بحيرة الثرثار بمحافظة الأنبار.وذكر مدير عام دائرة البيطرة في الوزارة ثامر حبيب حمزة، أن الإجراءات الوقائية والاحترازية تتضمن قيام فرق التحري البيطرية بإجراء عمليات الرصد والتحري بمناطق تجمعات الطيور البرية المهاجرة خصوصاً في الأهوار، كونها الملجأ الرئيس للطيور والبحيرات والأنهر والمسطَّحات المائية.وأضاف أن الإجراءات تتضمن فحص حقول الدواجن وأسواق بيع الدجاج ضمن إجراءات طبية بيطرية للتأكد من خلوها من أي إصابة باستخدام (الكت) السريع بالفحص الدوري، والحماية الحيوية باستخدام التعقيمات وإجراء التلقيحات في جميع المحافظات للسيطرة على بؤر المرض، فضلاً عن تشديد الإجراءات من قبل الجهات الأمنية بمنع حركة الدواجن إلا بشهادة صحية بيطرية صادرة من إحدى المؤسسات البيطرية.ونوَّه حمزة إلى أن الفايروس لا يمثل خطورة كبيرة على صحة الإنسان، ونادراً ما تنتقل العدوى إلى الأشخاص عند اختلاطهم بالطيور المصابة في حالة عدم ارتداء مستلزمات الحماية الشخصية، مؤكداً عدم انتقال العدوى من إنسان إلى آخر، بحسب صحيفة الصباح الرسمية.