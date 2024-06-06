اغتيال ومحاولة انتحار رمياً بالرصاص.. حادثان امنيان في مدينة الصدر ببغداد

وقال المصدر للسومرية نيوز، ان "منتسبا في مكافحة الاجرام حاول الانتحار بالاستراحة بأسلوب إطلاق النار على نفسه من سلاحه الشخص ضمن قطاع 8 في مدينة الصدر"، مشيرا الى ان "محاولة الانتحار اسفرت عن اصابته بجروح خطيرة نقل على أثرها الى المستشفى"، دون معرفة الأسباب.من جانب اخر، أضاف المصدر، ان "مسلحين مجهولين يستقلون دراجة نارية فتحوا نيران اسلحتهم باتجاه أحد المواطنين ضمن حي المنتظر في مدينة الصدر ايضاً"، لافتا الى ان "الحادث أسفر عن مقتل المواطن في الحال".وبحسب المعلومات الامنية الاولية الواردة، فان الحادث يعود نتيجة خلافات عشائرية قديمة، وفقا للمصدر نفسه.