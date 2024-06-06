التربية تحدد موعد بدء العطلة الصيفية للهيئات التعليمية والتدريسية (وثيقة)

الوزارة ذكرت في بيان ورد للسومرية نيوز انه بعد إستحصال موافقة وزير التربية، حددت المديرية العامة للتعليم العام والأهلي والأجنبي موعد بدء العطلة الصيفية للهيئات التعليمية والتدريسية كافة والتي تصادف يوم الأحد الموافق التاسع من شهر حزيران الجاري، على ان يستمر عمل الملاكات التربوية المشمولة بالمراقبة الإمتحانية في الإمتحانات العامة للدراسة الإعدادية ومراكز الفحص، وذلك لانتهاء إمتحانات الصفوف غير المنتهية بالإضافة إلى التزامن مع قرب حلول عيد الاضحى المبارك.الوثيقة ادناه: