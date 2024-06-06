تقرير مُفصّل لطقس العراق خلال الأيام الأربعة المُقبلة

وذكرت الهيئة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "الطقس ليوم غد الجمعة سيكون صحواً مع بعض الغيوم في المنطقة الشمالية، ودرجات الحرارة ستكون مقاربة بعموم مناطق البلاد".وأضافت أن "طقس يوم السبت، سيكون صحواً حاراً في المنطقتين الوسطى والجنوبية، فيما سيكون غائماً جزئياً مع تساقط امطار خفيفة في المنطقة الشمالية، بينما سترتفع درجات الحرارة قليلاً في المنطقتين الوسطى والشمالية ومقاربة لليوم السابق في المنطقة الجنوبية".وأشارت الهيئة إلى أن "يوم الاحد المقبل، سيكون الطقس صحواً الى غائم جزئي وحار مع تساقط امطار خفيفة في الاقسام الشمالية، تكون رعدية احياناً، ولا تغيير في درجات الحرارة بعموم اقسام البلاد".ولفتت إلى أن "طقس يوم الاثنين المقبل، سيكون صحواً الى غائم جزئي، وحار مع تساقط امطار خفيفة متفرقة من المنطقة الشمالية، تكون رعدية احياناً، وستنخفض درجات الحرارة قليلاً في المنطقتين الوسطى والشمالية وستكون مقاربة لليوم السابق في المنطقة الجنوبية".