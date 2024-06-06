المالية تعلن تمويل رواتب موظفي إقليم كردستان المستحقة لشهر أيار

وذكرت الوزارة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "دائرة المحاسبة في وزارة المالية باشرت تمويل رواتب موظفي إقليم كردستان من المدنيين، الى جانب مستحقات المعاقين في مديريات شبكة الحماية الإجتماعية والرعاية والتنمية الإجتماعية ورواتب المتقاعدين المدنيين والعسكريين ومستحقات شؤون الشهداء والمؤنفلين والعقود ومستحقات دوائر الإقليم."وأشارت الى ان "التمويل جاء ضمن التخصيصات المالية المستحقة لشهر أيار 2024".