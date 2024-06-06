بابل تعلن انتهاء موسم حصاد الحنطة بعد تسويق 224 ألف طن

وقال المكتب الإعلامي للمحافظة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، "نؤكد لجميع أهلنا في المحافظة تحقيق الاكتفاء الذاتي لمحافظة بابل من محصول الحنطة بعد فتح 4 مراكز تسويقية في أرجاء المحافظة ومركز واحد لاستلام المحصول الخاص بمحافظة كربلاء المقدسة" .وأضاف المكتب، "تم غلق التسويق بتاريخ 2024/6/1 مع الإبقاء على مركز تسويق المدحتية مفتوحاً لاستلام ما تبقى من كميات"، لافتة الى "توزيع جميع مستحقات الفلاحين أولاً بأول وتسديد كامل مبالغ المسوقين مع استمرار توزيع المستحقات للمركز المفتوح" .