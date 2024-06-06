تحديد موعد فتح باب التسجيل للأحزاب الراغبة بالمشاركة بانتخابات برلمان كردستان

وقالت المتحدثة باسم المفوضية جمانة الغلاي في حديث للسومرية نيوز، ان "مفوضية الانتخابات ستقوم بفتح باب تسجيل التحالفات والاحزاب والمرشح الفرد ومرشحي الافراد للمكونات الراغبة في المشاركة بانتخابات برلمان اقليم كردستان العراق 2024".واضافت ان "باب التسجيل سيفتح من يوم الثامن من حزيران الحالي ويستمر لغاية نهاية الدوام الرسمي يوم 13 حزيران الحالي".