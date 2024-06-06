وقال عضو اللجنة كاروان علي يارويس، في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "بعد متابعة عمل الخطوط الجوية العراقية، وجد هنالك شبهات تزوير واختلاف في الرصيد بينها لصالح شركة الشاهين والمصرف العراقي للتجارة".واضاف انه "بعد تدقيق الحسابات البنكية من قبل مصرف العراقي للتجارة تبين هنالك شبهات التزوير وهذا السبب الذي يفسر الاختلاف في الرصيد".وأكد انه "ارسل كتاب الى هيئة النزاهة لفتح تحقيق بهذا الموضوع وايلاءه اهمية كبيرة حفاظا على المال العام".