السجن بحق مواطن من الديوانية بسبب منشور على "فيسبوك" يخص التجارة

وقال البديري المحامي عن المتهم لـ السومرية نيوز، انه "حكمت محكمة جنح الاعظمية بالحكم ثلاثة أشهر وفق المادة ٤٣٣ سب وقذف على أحد أبناء الديوانية (احمد الفتلاوي)".وأضاف، ان "الدعوى اقيمت من قبل وزارة التجارة بسبب نشر على مواقع التواصل الاجتماعي (الفيسبوك)"، مشيرا الى انه "سنقوم بالطعن في الحكم وتمييزه".