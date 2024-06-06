شرطة واسط تمنع كادر السومرية من التصوير في المحافظة

وقال مراسل السومرية في واسط، إن قوات من الشرطة منعت كادر قناة السومرية من عمل مادة تقريرية، والتصوير في شوارع المحافظة.وبين، أن هذه الحالة تكررت أمس الأربعاء، واليوم الخميس كذلك، فيما أشار إلى أن القوات المانعة لم تقدم أي سبب يبرر منعها لكادر السومرية من إنجاز مهامه الإعلامية.وأكد مراسلنا، أن هذا المنع حصل مع كادر السومرية فقط، ولم تتخذ الشرطة إجراءات مماثلة مع مؤسسات إعلامية أخرى!