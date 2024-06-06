هيئة الحج تؤكد تقديم أفضل الخدمات لحجاج بيت الله الحرام (فيديو)

وقال المسعودي في رسالة الحج لعام 1445 ان "بعثة العراق كانت اول دولة ترسل ثلاثة وفود لمتابعة الإجراءات الفندقية، مبينا ان الهيئة حرصت على توفير فنادق قريبة من المسجد النبوي في المدينة المنورة، اما في مكة المكرمة فقد حجزت الهيئة فنادق قريبة من المشاعر المقدسة".رسالة الحج لعام 1445: