وقال الاسدي في مدونة على صفحته الشخصية وتابعته السومرية نيوز، انه "تعرضت أعداد الجاموس العراقي لتحديات بيئية وإدارية معقدة خلال الفترة من 1992 إلى 2003، واستمرت هذه التحديات حتى ما بعد عام2003، مما أوشك على إدخال هذه السلالة في دائرة الانقراض".وأضاف، انه "تدهورت أعداد الجاموس بسبب الجفاف الذي أدى إلى نفوق أعداد كبيرة، نتيجة لضعف الخدمات البيطرية، بالإضافة إلى الذبح العشوائي الذي تعرض له الجاموس بسبب جشع بعض أصحاب المطاعم وغياب الوعي لديهم وعدم معرفتهم أن الجاموس بالدرجة الأساس هو حيوان لإنتاج الحليب".وشدد على ضرورة، "وضع قوانين وخدمات بيطرية لحماية هذه الثروة الحيوانية القيمة".