شخصت أسبابها.. المرور تعلن انخفاض نسبة الحوادث

وقال مدير شرطة الاعلام في مديرية المرور العامة، المقدم حيدر شاكر في حديث لـ السومرية نيوز، انه "بعد استخدام التكنلوجيا الحديثة والكاميرات الذكية والتزام المواطن بالتعليمات المرورية لاحظنا انخفاض نسبة الحوادث لهذا العام، مبينا انه على الوزارات الأخرى تأثيث الشوارع وادامتها".وأضاف ان "أسباب الحوادث تعود لثلاثة أسباب رئيسة وهي الطريق والسائق والمركبة"، موضحا ان "السائق يتسبب بـ 80% من الحوادث فيما يتشارك السببان الاخران بالنسبة المتبقية من أسباب الحوادث".وأشار مدير شرطة الاعلام في مديرية المرور العامة الى ان "افتتاح عدد من مشاريع فك الاختناقات المرورية في بغداد بالإضافة الى تغيير موعد دوام الوزارات ساهم في تقليل الزخم المروري في العاصمة".