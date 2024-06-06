الوقف السني يحدد أول أيام عيد الأضحى

أعلن ديوان الوقف السني، الخميس، أن يوم الأحد الموافق 16 حزيران الحالي أول أيام عيد الأضحى.

وقال الديوان في بيان، "نظراً لثبوت رؤية الهلال بالوجه الشرعي فإن لجنة تحديد أوائل الأشهر الهجرية في ديوان الوقف السني تعلن أن يوم غد الجمعة الموافق 7/6/2024 هو غرة شهر ذي الحجة لهذا العام الهجري 1445 بإذن الله تعالى وعليه سيكون يوم عرفة هو يوم السبت الموافق 15/6/2024".

وأضاف البيان أن "يوم الأحد الموافق 16/6/2024 هو أول أيام عيد الأضحى المبارك أعاده الله على بلادنا وأمتنا الإسلامية بكل خير وبركة ونسأله سبحانه أن يرفع الغمة والحصار عن شعبنا في غزة الصامدة إنه سميع مجيب".

وكانت المحكمة العليا في السعودية اعلنت، أن غداً الجمعة، هو غرة شهر ذي الحجة لهذا العام 1445هـ، وبذلك يكون الوقوف بعرفة يوم السبت 9 ذي الحجة الموافق 15 حزيران، وأول أيام عيد الأضحى يوم الأحد.