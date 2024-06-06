مصدر باستثمار بغداد: هيئات الاستثمار جهات متابِعة وليست فنية

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، "ن ستغرب مما صدر من بيان للهيئة الوطنية من عدم دقة في تحميل هيئة استثمار المحافظات مسؤولية الاشراف على التصاميم والمخططات والذي هو من اختصاص الجهات القطاعية المختصة في المصادقة على التصاميم وذلك وفق التعليمات الصادرة من الهيئة الوطنية ذاتها".

وأضاف أن "هيئات الاستثمار هي جهات متابِعة ومنسقة وليست جهة فنية تصادق على المخططات كما ورد".