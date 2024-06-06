في بغداد.. ضبط قاعة "مخالفة" واعتقال ستة أشخاص

أفاد مصدر أمني، بضبط قاعة "مخالفة" وسط بغداد، مشيراً الى اعتقال ستة أشخاص.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، " حسب قرار قاضي تحقيق الكرخ الشفهي باشرت قوة من مفارز الامن السياحي ومن خلال التجوال ضمن قاطع المسؤولية تم ضبط قاعة تلخانة بالجرم المشهود وضبط الاجهزة والمعدات والاشخاص المخالفين وصاحب التلخانة".

وأضاف "تم اغلاق المقهى عدد (1) والقاء القبض على اشخاص عدد (4) وصاحب التلخانة وضبط عدد من الشاشات عدد (3) وجهاز ستلايت عدد (3) وجهاز DVR عدد (1) وجهاز UBS عدد (1) وجهاز سستم عدد (1) وراوتر نت عدد (1) مع اجهزة اتصال هاتف محمول عدد (6)".

وكشف المصدر أنه "أثناء الخروج وتنفيذ الواجب تم التعرض على اعداد المفرزة من قبل الاهالي وابناء صاحب التلخانة لمحاولة حول امكانية هروبهم وتم الاعتداء على المفرزة القابضة بالايدي والضرب وتم القاء القبض على المحرضين وتفريقهم لمحاولتهم الاعتداء على الدوريات وتم القاء القبض على شخصين بالجرم المشهود".