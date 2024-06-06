بالصور من الكاظمية.. إحياء ذكرى استشهاد الإمام الجواد (ع)

شهدت مدينة الكاظمية شمالي بغداد، إحياء ذكرى استشهاد الإمام الجواد (عليه السلام).

وكان مرقد الإمامين الجوادين (عليهما السلام) في الكاظمية شهد قبل أيام، مراسم استبدال الرايات بمناسبة ذكرى شهادة الإمام الجواد.

أدناه صور متداولة من الكاظمية..