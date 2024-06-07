كندا تتخذ قرارا بشأن وجودها الدبلوماسي في العراق

وقال المتحدث باسم الخارجية الكندية في حديثٍ متلفز إن "إستراتيجية كندا للشرق الأوسط، والتي تم إنشاؤها في الأصل لمواجهة التهديد المباشر الذي يمثله داعش في العراق وسوريا، وتأثيراته على الدول المجاورة لبنان والأردن، سوف تنتهي في آذار 2025".

وأضاف "عندما تنتهي الإستراتيجية، سيتم تقليص الوجود الدبلوماسي لكندا في الأردن والعراق".

جاء هذا القرار في أعقاب خطوة مماثلة من قبل الحكومة الدنماركية منتصف الشهر المنصرم، بعد أن أعلنت خارجيتها إغلاق سفارتها في بغداد بعد سحب غالبية قواتها في التحالف الدولي من العراق.

وأضافت الخارجية "مع سحب غالبية المساهمة العسكرية الدنماركية (في التحالف الدولي)، تكون المهمة الرئيسية للسفارة الدنماركية في بغداد بالعراق قد اكتملت. ولذلك قررت الحكومة الدنماركية إغلاق السفارة اعتبارا من 31 أيار 2024".

يذكر أن مجلس الأمن الدولي، قرر يوم الجمعة الماضي، سحب البعثة الأممية من العراق الموجودة في البلاد منذ أكثر من 20 عاما، بحلول نهاية 2025 بناء على طلب حكومة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني.