حملة مقاطعة "صحيّة": أكس على "الببسي والبرغر وليز" في واسط نصرة لفلسطين (صور)

واظهرت صور اطلعت عليها السومرية نيوز، قيام مجموعات بتوزيع ملصقات تثقف على مقاطعة بعض المنتجات حيث حملت الملصقات صور "البرغر والببسي وشيبس الليز".وقام منظمو الحملة بتوزيع الصور والملصقات على أصحاب المحال والأشخاص المستطرقين في الشارع وكذلك تم تعليقها على الجدران، وذلك بالتزامن مع حملات "المقاطعة الاجبارية" التي شهدت هجمات على بعض المطاعم والمؤسسات ذات العلامات التجارية الامريكية والبريطانية في بغداد والمحافظات.