"مؤشر سلبي".. عودة السيطرات لشوارع بغداد وامتعاض برلماني من عدم تفعيل الجانب الاستخباري

وقال السلامي في حديث لـ السومرية نيوز، ان "عودة السيطرات الأمنية داخل العاصمة بغداد في الطرق الرئيسية يعد مؤشراً سلبياً يشير إلى عدم وجود استقرار امني في البلد"، مبينا ان "عملية استهداف المصالح الاميركية من قبل جهات خارجة عن القانون بهدف نصرة غزة خاصة وفلسطين عامة تؤدي بالضرر الى البلد أولا".

وأضاف ان "العراقيين جميعا مع القضية الفلسطينية لكن هذه الفوضى وردود الفعل غير المدروسة من تلك الجهات لا تضر المصالح الأميركية"، مشيرا الى انه "عند استهدف مطعم KFC واحد في بغداد لن تتضرر فروع مئات الآلاف هذا المطعم في العالم اجمع".

وذكر ان "استهداف المطعم لا يؤدي او يضر باقتصاد أمريكا او الشركة ذاتها، لكن المتضرر الرئيسي هو العراق باعتبار هذه الأفعال ستولد بيئة طاردة للاستثمار والذي هو بامس الحاجة له"، لافتا الى ان "الحكومة لن تصل للمستوى المطلوب في تفعيل الدور الاستخباري".

واكد انه "بدلا من نشر السيطرات الأمنية، يفترض ان تكون هناك جهود حقيقية لتطوير الجانب الاستخباراتي، وبالتالي ممكن ملاحقة العناصر المخربة مباشرة بدون الحاجة الى نصب سيطرات وحصول اختناقات مرورية والتي نسعى من خلال الحكومة بفكها بدلا من زيادتها".