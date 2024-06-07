ديالى تسجل هزة أرضية بقوة (4،1)

وذكرت الوزارة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "الهزة الأرضية سجلت في تمام الساعة 08:54:11 صباحاً بالتوقيت المحلي وقد بلغت قوتها (4،1) درجة وتبعد (34) كم جنوب شرق خانقين من محافظة ديالى".وأشارت الى انه "لم يثبت الشعور بها من قبل المواطنين ولم تردنا اي خسائر مادية او بشرية تذكر".