ابراج الاتصالات.. تخوفات من امراض سرطانية وتشوهات خلقية

وقال احد المواطنين لـ السومرية ان "هناك عشوائية في نصب ابراج الهواتف المحمولة وهي قريبة من المناطق السكنية وتسبب الامراض السرطانية والتشوهات".

وتابع وهو يشير الى أحد أبراج شركات الهاتف، ان "هذا البرج تابع للشركات (زين اسيا سيل وكورك) وهو قرب الاسر ويسبب الامراض".

فيما اكدت احدى المواطنات ان "أبراج الاتصالات في جميع دول العالم هي خارج المدن السكنية، لافتة الى ان "وضعها داخل المنطقة السكنية يسبب اثارا سلبية واسعة على المواطن".

من جانبها، توعدت أكدت وزارة البيئة "الشركات المخالفة، بعقوبات ستكون صارمة بحق الشركات التي ستواجه اجراءات قانونية".