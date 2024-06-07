تشكيل كتلة "المبادرة" وفساد مداخل النجف في نشرة الظهيرة على السومرية

= جو عام بهدف فك الانغلاق السياسي.. تشكيل كتلة "المبادرة" برئاسة الجنابي.. وترجيحات بقرب حسم ازمة رئاسة البرلمان= الفساد يعصف بمشاريع مداخل النجف.. تشخيص مغالاة في التخصيصات.. وفتح تحقيق موسع بعدد من المشاريع= بعد تسجيل اصابات بالسرطان.. تحذيرات من تأثير الابراج وشبكات الهواتف على صحة المواطنين.. والبيئة تتوعد المخالفين= على خلفية استهداف الوكالات الاجنبية.. السيطرات الامنية تعود الى شوارع العاصمة.. ونواب يعدونها مؤشرا سلبيا على وضع البلد= هيئة الحج تعلن وصول جميع الحجاج العراقيين الى الديار المقدسة.. والوقف السني يحدد اول ايام عيد الاضحى