"لا توجد سرقة".. تفاصيل حادثة حقيبة الأكاديمي العراقي في ملتقى مجالس المحافظات

ويقول المصدر المقرب للسومرية نيوز، ان الميالي كان مشاركا في الملتقى الأول لمجالس المحافظات برعاية هيئة النزاهة"، مشيرا الى ان "الميالي واثناء خروجه من الملتقى لم يجد حقيبته".ويضيف المصدر، ان "فقدان الحقيبة دفع الميالي الى أصدر توضيح على منصة "أكس" (تويتر سابقاً) معلناً فيه عن سرقة حقيبته، لكن لم يتهم أي جهة بالسرقة".وهذا الامر، بسحب المصدر، دفع منصات إخبارية ومدونين على مواقع التواصل الاجتماعي في العراق، الى تحميل هيئة النزاهة، مسؤولية سرقة الحقيبة، لكن المصدر أكد ان هيئة النزاهة لا علاقة لها بهذا الامر وان ما حدث هو "لبس بسيط" بعدما حمل أحد الأشخاص حقيبة الميالي دون قصد وخرج بها.كما اصدرت هيئة النزاهة، تنويها بشأن اصدارها بياناً مُهمّـاً بشأن مدعي سرقة الحقيبة. وذكرت الهيئة في بيان مقتضب، أنه "كفى متاجرةً بسمعة العراق ... ترقبوا من الهيئة بياناً مُهمّـاً بشأن مدعي سرقة الحقيبة".ويوم أمس الخميس 6 حزيران/يونيو 2024، افتتح رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، الملتقى الأول لمجالس المحافظات.