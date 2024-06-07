قائمقام القرنة يتعرض لحادث سير (فيديو)

تعرض قائمقام القرنة عبد المجيد الحسن، اليوم الجمعة، لحادث سير نقل على اثره للمستشفى.

وبحسب مقطع فيديو اطلعت السومرية نيوز عليه، يظهر تعرض المركبة التي كان يستقلها قائمقام القرنة الجديد عبد المجيد الحسن إلى حادث سير، نقل على أثره للمستشفى".



فيما أكد مصدر محلي "تعرض قائمقام القرنة إلى حادث سير، نقل على أثره للمستشفى، موضحا ان زوجته تعرضت لإصابات طفيفة بالإضافة الى تعرض سائق المركبة الأخرى للإصابات أيضا".