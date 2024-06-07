النجف.. غرق شاب بمسبح أمواج ومشاجرة تنتهي بإصابات خطيرة

وقال المصدر لـ السومرية نيوز، انه "شاباً غرق في مسبح أمواج في النجف"، لافتاً الى ان "شرطة المحافظة أغلقت المسبح".ومن جانب اخر، أشار الى ان "شجار بالسكاكين بين قصابين ومجموعة من الأشخاص في منطقه مكتب الرشيد شمالي النجف"، مبينا ان "أحد القاصبين أصيب بجروح خطيره نقل على أثرها لإجراء عملية في رأسه".