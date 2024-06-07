مع اقتراب العيد الأضحى.. الصحة تصدر مجموعة توصيات

وقال البدر في حديث خاص لـ السومرية نيوز، ان "وزارة الصحة مستمرة بدورها تجاه الحمى النزفية بالشراكة مع الجهات المعنية الأخرى واهمها وزارة الزراعة والجهات الأمنية لتقليل احتمالية التعرض للإصابات".وأضاف، ان "الإصابات انخفضت لكن مرض الحمى النزفية متوطن ومع كل مناسبة مثل عيد الأضحى نحتاج الى تكثيف الجهود ونشر التوعية والتثقيف الصحي حول الموضوع والتأكيد على ضوابط الجزر والتعامل مع الحيوانات المواشي ولحومها وانسجتها وأيضا ظاهرة الرعي والجزر والنقل العشوائي للحيوانات".وشدد على، "ضرورة ارتداء الجزارين الذين يعملون بتماس مع الماشية الملابس الواقية مثل الكفوف وغيرها والانتباه للأعراض بشكل مبكر والتوجه الى المؤسسات الصحية المختصة".وبين، انه " لدينا قدرة بالمؤسسات الصحية في الوزارة على تشخيص المرض وإذا كان التشخيص مبكر تكون احتمالية الشفاء عالية جداً رغم خطورته خصوصا إذا تم اكتشافه بمرحلة متأخرة لأنه احتمالية ازدياد المضاعفات تصبح نسبتها أكبر والتي قد تؤدي الى الوفاة".وأشار البدر، الى ان "جميع العلاجات اللازمة متوفرة للتعامل مع الحمى النزفية لكن يجب التوجه الى المؤسسات الصحية لتلقي العلاج".