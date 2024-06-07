مكتب السيد السيستاني يحدد غرة ذي الحجة وموعد عيد الاضحى

وذكر مكتب السيد السيستاني في بيان، ورد لـ السومرية نيوز، أن "يوم غدٍ السبت هو الأول من شهر ذي الحجة الحرام والاثنين 17 حزيران هو أول أيام عيد الأضحى".ويوم أمس، أعلن ديوان الوقف السني، أن يوم الأحد الموافق 16 حزيران هو أول أيام عيد الاضحى المبارك.