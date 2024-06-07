الاتصالات تعلن قطع خدمة الانترنت خلال امتحانات السادس الاعدادي

وذكر بيان للوزارة، ورد لـ السومرية نيوز، أن "وزارة الاتصالات تود التنويه الى انه سيتم قطع خدمة الانترنت لمدة ساعتين خلال امتحانات المراحل المنتهية للصف السادس الاعدادي، من الساعة السادسة صباحاً الى الساعة الثامنة استناداً للتوجيهات العليا".وبينت، أن ذلك جاء "بناءً على طلب وزارة التربية".ومن المقرر أن تنطلق امتحانات مرحلة السادس الاعدادي، يوم غد السبت في تمام الساعة السابعة صباحاً، وبمشاركة آلاف الطلبة من مختلف محافظات البلاد.