قبيل ساعات من انطلاق الامتحانات.. التربية توجه رسالة لطلبة السادس الاعدادي

وذكر بيان للوزارة، ورد لـ السومرية نيوز، أن "وزير التربية إبراهيم نامس الجبوري بعث رسائل الاطمئنان الى اكثر من (٦٥٠) ألف طالب وطالبة يستعدون لاداء الامتحانات الوزارية للدراسة الإعدادية يوم غد السبت الموافق الثامن من حزيران".وأوصى الوزير، وفق البيان، الطلبة "بالابتعاد عن متابعة الصفحات الوهمية والابتزاز الكاذب وشائعات تسريب الاسئلة، فهي مؤمنة بالكامل ومجهودكم الدراسي محفوظ بأيد أمينة لا يمكن المساس به مطلقا، حاثا إياهم على الجد والاجتهاد وجعل هذا الماراثون الحيوي نقطة التحول والانطلاق نحو غد مشرق".