650 ألف طالب وطالبة ينتشرون نحو أكثر من 4 الاف مركز لامتحانات السادس الاعدادي

ومن المؤمل ان تتقاطع عطلة عيد الأضحى وسط الامتحانات حيث سيكون هناك 9 أيام عطلة لاتشهد امتحانات بين 13 و22 حزيران الجاري.وفي الاثناء، خاطب وزير التربية طلبة السادس الاعدادي فيما حذرهم بضرورة الابتعاد عن الصحفات الوهمية وشائعات تسريب الأسئلة، مؤكدا انها مؤمنة بالكامل.واقدمت وزارة الاتصالات على قطع الانترنت من الساعة السادسة صباحا وحتى الثامنة صباحا وسيكون هذا القطع سياقا ثابتا في جميع أيام الامتحانات حتى الثاني من تموز المقبل.وسيحتضن 4192 مركزا امتحانيا، الـ650 الف طالب في عموم العراق، وسط استعدادات وتطلعات لنجاح الامتحانات.