الحركة المرورية وخارطة ازدحامات بغداد الان

السومرية نيوز-محليات



تنشر السومرية نيوز، خارطة شاملة بازدحامات بغداد صباح اليوم السبت 8 حزيران 2024، وبالرغم من كونه يوم عطلة الا ان طلبة السادس الاعدادي يتوجهون للامتحان صباح اليوم، كما ان شوارع وسط بغداد ولاسيما ذات الأنشطة التجارية وبغداد القديمة تشهد بعض الازدحامات في الوقت الحالي.





شارع موسى بن نصير ومجسر الأمانة



مجسر الربيعي ومجسر العلوية



الشارع المحاذي لمجسر قرطبة باتجاه نفق باب الشرجي



الشارع المؤدي من ساحة الطيران الى فلكة الخلاني



الشارع بين كراج مقبرة الغزالي ومركز شرطة باب الشيخ



شارع الصدرية ازدحام



شارع الجمهورية بين ساحة الوثبة وباب المعظم ازدحام السايدين



شارع الشيخ عمر ازدحام



شارع الرشيد بين كراج السنك وكراج الرصافي



جسر الطابقين ازدحام





وجاءت خارطة الازدحامات كالاتي:شارع موسى بن نصير ومجسر الأمانةمجسر الربيعي ومجسر العلويةالشارع المحاذي لمجسر قرطبة باتجاه نفق باب الشرجيالشارع المؤدي من ساحة الطيران الى فلكة الخلانيالشارع بين كراج مقبرة الغزالي ومركز شرطة باب الشيخشارع الصدرية ازدحامشارع الجمهورية بين ساحة الوثبة وباب المعظم ازدحام السايدينشارع الشيخ عمر ازدحامشارع الرشيد بين كراج السنك وكراج الرصافيجسر الطابقين ازدحام