التربية تزف بشرى سارة لطلبة السادس الاعدادي

ويقول المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية كريم السيد في حديث للسومرية نيوز، انه "يحق لطلبة السادس الإعدادي الامتحان بالدور الثاني حتى وإن أكملوا بجميع الدروس".وانطلقت اليوم السبت امتحانات السادس الاعدادي، في عموم العراق والتي تستمر حتى الـ2 من تموز المقبل، كما من المؤمل ان تتقاطع عطلة عيد الأضحى وسط الامتحانات حيث سيكون هناك 9 أيام عطلة لا تشهد امتحانات بين 13 و22 حزيران الجاري.وفي وقت سابق، اقدمت وزارة الاتصالات على قطع الانترنت من الساعة السادسة صباحا وحتى الثامنة صباحا وسيكون هذا القطع سياقا ثابتا في جميع أيام الامتحانات حتى الثاني من تموز المقبل.