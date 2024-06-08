خريجون متظاهرون يفترشون الأرض اللاهبة تزامنا مع زيارة السوداني لمصفى الشعيبة (صور)

السومرية نيوز – محليات



أفاد مراسل السومرية، اليوم السبت، بأن العشرات من الخريجين المتظاهرين افترشوا الأرض أمام مبنى مصفى الشعيبة للمطالبة بتوفير فرص عمل.

وقال المراسل، أنه بالتزامن مع زيارة رئيس الوزراء الى شركة مصافي الجنوب، افترش العشرات من شريحة الخريجين العاطلين الارض رغم ارتفاع درجات الحرارة أمام بوابة مصفى الشعبية في محافظة البصرة".



وأضاف المراسل، أن المتظاهرين طالبوا بتوفير فرص العمل، مشيرا الى ان القوات الأمنية وجهت بمنع الصحفيين من دخول المصفى.

أدناه صور التظاهرة: