العراقيون يسابقون الزمن قبل محرم.. فحوصات الزواج ازدادت بالمستشفيات بنسبة 100%

وقال المصدر الذي يعمل في قسم فحوصات الزواج في احدى مستشفيات بغداد ورفض الكشف عن اسمه لأسباب تتعلق بوظيفته، في حديث للسومرية نيوز، ان الاقبال والتزاحم على فحوصات الزواج ارتفع بنسبة 100% مقارنة بالمعدل اليومي للاسابيع والاشهر الماضية.وكشف المصدر ان السبب وراء ذلك هو الحرص على الزواج قبل حلول شهر محرم الحرام، والذي لم يتبق على حلوله سوى شهر واحد.