المرور تنفي السماح بتظليل السيارات خلال أشهر الصيف

وقال مدير شعبة الاعلام في المرور العامة المقدم حيدر شاكر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "ما تم تداوله عبر منصات التواصل الاجتماعي بسماح مديرية المرور لتظليل زجاج السيارات خلال أشهر الصيف، غير صحيح ولم تتخذ المديرية هكذا قرار".وأضاف شاكر، أن "المديرية تطبق قانون المرور رقم ٨ لسنة ٢٠١٩ والذي ينص على وجود مخالفة مرورية بخصوص العجلات المظللة".وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي خبرا مفاده ان مديرية المرور قررت السماح بتظليل العجلات لأشهر معينة بسبب ارتفاع درجات الحرارة.