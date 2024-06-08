نقيب الصحفيين يؤكد على أهمية إظهار الصورة المشرقة للعراق

وقالت نقابة الصحفيين العراقيين في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "اكد نقيب الصحفيين العراقيين مؤيد اللامي أهمية إظهار الصورة المشرقة للعراق وحملة الاعمار الكبرى التي يشهدها البلد امام الوفود الاعلامية العربية والاجنبية التي ستشارك الاسرة الصحفية احتفالاتها هذا العام بالعيد الوطني للصحافة العراقية والتي تمثل اكثر من ( 50) دولة حول العالم".وأضافت: "جاء ذلك خلال ترؤس نقيب الصحفيين العراقيين مؤيد اللامي اجتماع اللجنة العليا المكلفة بالتهيئة لاحتفالات العيد الوطني للصحافة العراقية في ذكراه الخامسة والخمسين بعد المائة مستعرضا امام اعضاء اللجنة العليا المكلفة من قبل السيد رئيس الوزراء اجراءات النقابة بما يتعلق بدعوة واستضافة الوفود والشخصيات من مختلف دول العالم والتي تضم وزراء الثقافة والاعلام العرب والاجانب ورؤساء مؤسسات اعلامية عربية ومنظمات اممية تعنى بالصحافة والاعلام .بالاضافة الى تهيئة كافة المستلزمات اللوجستية والفنية الخاصة باقامة الاحتفالات ومن ابرزها الاعداد للاحتفال المركزي الذي سيقام في قاعة الزوراء بفندق الرشيد صباح يوم الاحد 30 حزيران برعاية رئيس الوزراء والمهرجان الاحتفالي لفروع النقابة في المحافظات الذي يقام على حدائق شارع ابونؤاس والاحتفال الجماهيري في المركز الثقافي والاجتماعي الف ليلة وليلة فضلا عن استضافة اجتماعات الامانة العامة لاتحاد الصحفيين العرب".وأشار البيان الى انه "تم بحث ما ستقدمه الجهات الساندة الممثلة من عدد من الوزارات والدوائر الاخرى من تسهيلات لانجاح تلك الاحتفالية الوطنية ".ولفتت الى ان "الاجتماع ضم ممثلين عن وزارات الخارجية والداخلية والثقافة والنقل وجهاز المخابرات وقيادة عمليات بغداد وامانة بغداد وشبكة الاعلام العراقي بالاضافة الى اعضاء مجلس النقابة ".