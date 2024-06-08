وزير الكهرباء: مناطق الفرات الأوسط تعاني من مشاكل كثيرة في تجهيز التيار

وقال فاضل خلال مؤتمر صحفي حضره مراسل السومرية نيوز: "أكيد التحديات التي نواجها مع ارتفاع درجات الحرارة هي تحديات مناطقي اليوم نكدر نقول بدأنا نحصر المشكلة في القطاعات المحددة في جهة التوزيع والنقل وهذا حصر المشكلة ونعمل كفريق واحد على معالجتها بشكل عاجل"، موضحا ان "هناك تحسن وارتفاع في مستوى التجهيز أفضل من العام الماضي".وأضاف: "بالنسبة لمناطق الفرات الأوسط ومن ضمنها محافظة كربلاء حتى أكون واضح تعاني من مشاكل كثيرة في تجهيز التيار الكهربائي ونعمل من العام الماضي على تنفيذ مشاريع استراتيجية كان المفروض تنفذ منذ سنوات لمعالجة الأزمة".