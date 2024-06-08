بغداد.. وفاة منتسب اثناء الواجب ورفع "رمانة يدوية" في المنصور

وقال المصدر لـ السومرية نيوز، ان "منتسباً بمديرية حماية المنشآت توفى اثناء الواجب المكلف به ضمن حماية السفارة السودانية داخل مجمع السفارات ضمن حي حطين في المنصور"، مبينا ان " الوفاة نتيجة تعرضه لوعكة صحية".وفي جانب اخر، افاد المصدر، بأن "الدفاع المدني قام برفع رفع رمانة يدوية هجومية كانت مرمية داخل ارض متروكة ضمن شارع ١٤ رمضان في المنصور"، موضحا انه "تم رفعها دون حادث يذكر، وفتح تحقيق بالحادث".