خبأها داخل علب "طرشي".. اعتقال متهم بحوزته مواد مخدرة في البصرة

وذكرت القيادة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "استمرارا للإنجازات الأمنية المتواصلة لقيادة قوات الحدود في منع إدخال الممنوعات والمخدرات، ضبطت مفارز مركز شرطة كمرك الشلامجة التابع لمديرية شرطة كمرك المنطقة الرابعة متهماً بحوزته (1) كغم كرستال كان قد خبأها داخل علب (طرشي)".وأضافت، انه "تم تنظيم محضر ضبط اصولي وتسليم المتهم الى مخدرات شط العرب".