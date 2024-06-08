اعتقال محلل عراقي في السعودية.. والمسعودي يؤكد: نتابع ملابسات اعتقاله

وبحسب ما كتبه محللون في تلك المواقع فإن " السلطات السعودية اعتقلت المحلل السياسي والكاتب العراقي عماد المسافر من مقر إقامته في المدينة المنورة".

وكشف المحللون أن "تهمة الاعتقال نشر محتوى سابق ومنذ خمسة أيام"، مشيرين الى أنه "لم يعرف مصير المسافر حتى الان".

الى ذلك، قال رئيس هيئة الحج والعمرة الشيخ سامي المسعودي، "نتابع ملابسات اعتقال المحلل السياسي عماد المسافر"، مشيراً الى "استمرار بعثة الحج بالتواصل لإطلاق سراحه".