في كربلاء.. حريق يطال أحد البساتين (صور)

تنشر السومرية نيوز، صوراً لحريق طال أحد البساتين في محافظة كربلاء.

وانتشر الحريق بحسب مصادر محلية، في منطقة الوند ناحية الحسينية جنوبي محافظة كربلاء. وأدناه صور من الحريق..