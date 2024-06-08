بالصور.. وسط العاصمة بغداد قبل قليل

تنشر السومرية نيوز، صوراً لمنطقة الكرادة وسط العاصمة بغداد مساء اليوم السبت.

ونشرت قيادة عمليات بغداد الصور تحت عنوان بغداد عاصمة السلام. أدناه صور من بغداد..