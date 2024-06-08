تسجيل حالات اختناق بعد حريق بالطمر الصحي في الصويرة

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "الدفاع المدني يواصل جهوده لإخماد حريق نشب بالطمر الصحي في قضاء الصويرة".

وأضاف المصدر أنه "تم تسجيل حالات اختناق بين المواطنين"، مؤكداً أن "المناطق التي تأثرت بالحريق حي الشهداء وحي الزهور".