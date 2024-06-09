ازدحام محمد القاسم من شمال العاصمة الى جنوبها... خارطة شاملة بحركة المرور في بغداد الان

وجاءت خارطة الازدحامات كالاتي:جسر وسريع الدورة من تقاطع سريع دورة يوسفية ولغاية الجسر العنكبوتي على محمد القاسمشارع الهندية وشارع السندباد ازدحام متصلسريع محمد القاسم من نزلة سريع الدورة لغاية الوزيرية وعلى طول بغدادشارع فلسطين بين مجسر النخيل ومجسر حماةشارع بور سعيد من مجسر النخيل لغاية نفق باب الشرجيالشارع المؤدي من ساحة الطيران الى ساحة الخلاني ومن الطيران الى مقبرة الغزاليساحة الخلاني وشارع الجمهورية ازدحامشارع الرشيد بين جسر الجمهورية والسنك ازدحامشارع الرشيد بين جسر الاحرار وجسر الشهداء ازدحامجسر السنك وجسر الجمهورية وشارع يافا ازدحامالعلاوي ازدحام بالكاملالشارع القادم من محمد القاسم باتجاه باب المعظم والشورجة ازدحامنفق وجسر مجسر باب المعظم وشارع وزارة الصحة وجميع الشوارع المحيطة بمدينة الطب ازدحامخدمي شارع المثنى والشوارع امام شيخ معروفازدحام من مقبرة براثا الى حديقة الشالجيةجسر وساحة الطابقين ازدحامشارع قطر الندى من السيدية الى جسر الجادرية ازدحامالسريع من جنوب بغداد الى البياع وتقاطع المصافي ازدحام